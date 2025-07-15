Министерство обороны США заключило контракты на сумму до 200 миллионов долларов с четырьмя компаниями в области искусственного интеллекта, включая xAI предпринимателя Илона Маска.

Как сообщили в Главном управлении цифрового и искусственного интеллекта Пентагона, соглашения с Anthropic, Google, OpenAI и xAI позволят ведомству ускорить внедрение "передовых возможностей ИИ для решения критически важных задач национальной безопасности". Компании получат суммы до 200 миллионов долларов для интеграции инноваций в повседневную деятельность ведомства.

Это решение соответствует политике администрации президента США Дональда Трампа, который с самого начала своего срока призывал к более быстрому внедрению инструментов искусственного интеллекта в государственные механизмы правительства штатов. В начале президентского срока глава Белого дома подписал закон, предусматривающий инвестиции в 500 миллиардов долларов в развитие ИИ-инфраструктуры США. Кроме того, оборонный бюджет страны в 2025 году был значительно увеличен, и часть средств предназначалась на инвестиции в технологическую инфраструктуру.

Однако участие в контрактах с ведомством xAI вызывает дискуссии из-за недавнего скандала. Продукт компании, нейросеть Grok, подверглась критике после недавнего обновления за публикацию антисемитских постов, включая восхваление Адольфа Гитлера в социальной сети Х (бывший Twitter; заблокирован в РФ) в ответах на запросы пользователей. Публикации были удалены, а представители xAI принесли официальные извинения.

Отношения Маска и Трампа также остаются напряженными. Ранее Маск был главным союзником Трампа и членом его администрации, возглавляя департамент по повышению эффективности правительства США (DOGE). Но отношения между бизнесменом и президентом испортились весной 2025 года после того, как Маск публично раскритиковал налоговый законопроект и бюджетные планы Трампа. Президент в ответ обвинил его в "помешательстве" и пригрозил пересмотреть контракты с компаниями миллиардера. Разногласия, включая споры по тарифам и расходам, привели к взаимным обвинениям и обещанию Маска создать новую политическую партию в США.