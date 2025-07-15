“Суперземля”:  обнаружена испускающая таинственный сигнал планета

НАСА обнаружило таинственную планету, которую окрестили "суперземлей" и которая, по-видимому, посылает повторяющийся сигнал с расстояния 154 световых лет.

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Планета, получившая название TOI-1846 b, почти в два раза больше Земли и в четыре раза массивнее, пишет Daily Mail. Она обращается вокруг небольшого холодного красного карлика каждые четыре дня и вызывает странное, повторяющееся падение яркости звезды - сигнал, который впервые привлек внимание ученых, когда космический телескоп НАСА TESS наблюдал затемнение в марте каждого года.

Теперь группа ученых, использующих как космические, так и наземные телескопы, подтвердила, что TOI-1846 b попадает в так называемый "разрыв в радиусе", редкую категорию между маленькими каменистыми планетами, такими как Земля, и более крупными, богатыми газом планетами, такими как Нептун.

Несмотря на предполагаемую температуру поверхности в 600 ° F, исследователи говорят, что на планете все еще может быть вода. Считается, что у нее твердое каменистое ядро, плотный слой льда и, возможно, даже неглубокий океан или разреженная атмосфера.

Абдерахман Субкиу, ведущий исследователь обсерватории Укаимеден в Марокко, сказал:

"Мы подтвердили существование TOI-1846b, используя телескоп TESS и многоцветные наземные фотометрические данные, изображения с высоким разрешением и спектроскопические наблюдения".

Измерения астрономов также показали, что планета обращается вокруг своей звезды чуть менее чем за четыре дня, оставаясь на орбите, которая находится гораздо ближе к Солнцу, чем Меркурий в нашей Солнечной системе. Звезда-хозяин - красный карлик, примерно на 40 процентов больше нашего Солнца по размеру и массе, светящийся при температуре около 6000 ° F.

Поскольку красные карлики меньше и тусклее, планеты должны вращаться на близких орбитах, чтобы получать тепло, что также облегчает их обнаружение телескопами, когда они проходят перед звездой, пишет Daily Mail.

Телескоп TESS, запущенный в 2018 году, на данный момент зафиксировал более 7600 таких транзитных событий и подтвердил более 630 планет. Его четыре высокочувствительные камеры сканируют небо каждые 30 минут, что делает его идеальным для обнаружения небольших перепадов освещенности, подобных тем, что наблюдались на TOI-1846 b.

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Новооткрытая планета, вероятно, также подвержена приливам, то есть одна сторона всегда обращена к своей звезде, в то время как другая остается в темноте. Такой температурный контраст может привести к задержке воды в более прохладных регионах, в зависимости от того, как тепло проходит через атмосферу.

Ученые НАСА надеются, что космический телескоп Джеймса Уэбба вскоре нацелится на TOI-1846 b, чтобы изучить его атмосферу с помощью инфракрасного излучения. При благоприятных условиях Уэбб мог бы обнаружить признаки присутствия водяного пара, метана, углекислого газа или других газов.

Наземные телескопы, такие как обсерватория Джемини на Гавайях, также вносят свой вклад, используя высокоточный прибор под названием MAROON-X для измерения крошечного колебания звезды, вызванного гравитационным притяжением планеты, помогая определить ее массу и найти скрытых соседей.

Исследователи полагают, что TOI-1846b, возможно, не одинока. Незначительные сдвиги в ее орбите указывают на то, что в той же системе может скрываться еще одна планета, возможно, находящаяся на более удаленной орбите в более прохладной и пригодной для жизни зоне.

Это открытие связано с другой недавней находкой: TOI-715 b, второй сверхземлей, расположенной на расстоянии 137 световых лет от нас и также обращающейся вокруг красного карлика.

Обе планеты помогают заполнить ключевые пробелы в понимании астрономами того, как некоторые малые планеты со временем теряют свою атмосферу, в то время как другие умудряются ее сохранять, отмечает Daily Mail.

Поскольку красные карлики составляют около 75 процентов всех звезд Млечного Пути, изучение планет, подобных TOI-1846 b, может показать, сколько еще потенциально обитаемых миров может скрываться на задворках нашей галактики.