Авиакомпании начали проверять механизмы подачи топлива у Boeing

Авиакомпании разных стран мира начали проверку механизмов топливных переключателей на своих самолетах после крушения Boeing авиаперевозчика Air India. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, проверки на соответствие переключателей подачи топлива техническим стандартам будут проведены на самолетах австралийских Qantas Airways, японских All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL), корейских Korean Air и сингапурских Singapore Airlines. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США в 2018 году выпустило соответствующую рекомендацию о проверке механизма.

Ранее главное управление гражданской авиации Индии объявило о начале проверок механизмов блокировки топливных переключателей на самолетах Boeing, которые находятся в эксплуатации индийских авиакомпаний. Как сообщил Reuters источник, в Air India уже проверили половину Boeing 787 и почти все Boeing 737, проблемы к настоящему моменту не выявлены.