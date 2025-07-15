NVIDIA возобновит поставки чипов H20 в Китай

NVIDIA получила разрешение на экспорт чипов H20 в Китай. Весной компания столкнулась с запретом, теперь она возвращается на ключевой рынок и ждет восстановления заказов.

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NVIDIA подтвердила, что может снова продавать чипы H20 китайским клиентам. Весной поставки были заморожены по требованию американских регуляторов. Причиной стали новые правила, ограничивающие экспорт современных процессоров для искусственного интеллекта. Тогда компания потеряла несколько крупных контрактов, а китайские партнеры начали искать другие варианты.

На долю китайских покупателей ранее приходилось около 17% доходов NVIDIA.

После весенних ограничений компания заявила о серьезных убытках и вынужденно пересмотрела свою стратегию работы на азиатском рынке. H20 был создан специально для Китая с учетом всех формальных требований, но и этот чип попал под особый контроль. Чтобы отправить даже одну партию, пришлось получать отдельные лицензии.

Ближе к лету NVIDIA начала переговоры с властями США. Вопрос был чувствительный и для самой компании, и для ее клиентов в Китае. Крупные IT-компании, такие как Alibaba, ByteDance и Tencent, отложили планы по запуску новых AI-проектов. Они рассчитывали на уже согласованные поставки, которые в итоге были заморожены на несколько месяцев.

Министерство торговли США наконец официально разрешило экспорт чипов H20 в Китай. NVIDIA заявила, что готова восстановить поставки в ближайшие недели, как только оформит все документы. Ожидается, что клиенты смогут получить необходимое оборудование до конца лета.

Сложно сказать, насколько длительным будет это разрешение. Китай продолжает инвестировать в развитие собственных технологий, а на рынке по-прежнему сохраняется напряженность из-за возможных новых ограничений. Специалисты считают, что даже временная возможность работать с американскими чипами позволит китайским компаниям реализовать намеченные проекты и избежать срывов сроков.

Параллельно с этим NVIDIA представила новую серию чипов RTX Pro для цифровых производств. В компании считают, что искусственный интеллект уже стал привычным инструментом в промышленности и бизнесе. Дженсен Хуанг, глава NVIDIA, отметил во время недавней поездки в Пекин, что развитие ИИ сейчас воспринимается наравне с базовой инфраструктурой вроде воды или электроэнергии.