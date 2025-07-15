Один и тот же домашний кот дважды помог ученым открыть новый вирус

Во Флориде домашний кот по имени Пеппер уже второй раз помогает науке. Его добыча — грызуны, которых он приносит хозяину, — оказалась настоящим кладезем вирусных открытий.

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Микробиолог Джон Ледницки из Университета Флориды, владелец Пеппера, занимается поиском новых вирусов. Он изучает животных, которых приносит кот, и отправляет их на анализ в лабораторию. В новом случае Пеппер поймал короткохвостого грызуна (вид — эверглейдская овчарка), зараженного ранее неизвестным штаммом вируса из группы ортореовирусов. Ученые расшифровали его геном и описали открытие в журнале Microbiology Letters.

Ортореовирусы — это вирусы, которые могут заражать млекопитающих, включая человека. Они пока изучены слабо, но известны случаи, когда у зараженных детей возникали серьезные заболевания: энцефалит (воспаление мозга), менингит и гастроэнтерит. Новый штамм получил название: «Ортореовирус млекопитающих землероек Гейнсвилла, тип 3, штамм UF-1».

Важно то, что ортореовирусы быстро мутируют и могут обмениваться генетическим материалом, если два разных штамма попадают в одну клетку. Это может привести к появлению новых, потенциально опасных вирусов — по аналогии с гриппом или COVID19. Именно поэтому, по словам ученого, такие вирусы нужно внимательно отслеживать.

«Суть в том, что нам нужно уделять внимание ортореовирусам и знать, как быстро их обнаруживать», — объясняет Ледницки.

Это уже не первое вирусное открытие с участием Пеппера. В 2021 году он принес мышь, зараженную вирусом джейлонг — это редкий вирус, способный заражать не только млекопитающих, но и птиц, рыб и рептилий. В некоторых случаях он может вызывать тяжелые заболевания у людей. То открытие также стало научной публикацией в журнале Pathogens.

Вирусы постоянно мутируют и появляются в новых формах — особенно среди дикой природы, но обнаружить их нелегко. По мнению Ледницки:

«Если искать — обязательно что-то найдешь. Вот почему мы продолжаем находить новые вирусы даже в таких необычных случаях».

Команда планирует продолжить изучение нового вируса, чтобы понять, представляет ли он реальную угрозу для человека и домашних животных. Пока сам Пеппер чувствует себя отлично — вирус на него никак не подействовал, и он продолжает свои «полевые исследования».