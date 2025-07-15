В Кыргызстане нашли захоронение возрастом около 2000 лет

В селе Кызыл-Кушун Баткенского района одноименной области Кыргызстана в ходе археологических раскопок обнаружено захоронение с человеческими останками и предметами быта возрастом около 2000 лет. Об этом сообщили в Баткенском государственном университете.

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По данным вуза, раскопки проводились в рамках сотрудничества высшего учебного заведения и Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук КР.

- Работы проводятся на открытом воздухе, все желающие могут ознакомиться с процессом и воочию увидеть историческое наследие древних времен, - отметили в университете.

Раскопки начались в 2023 году. На первом этапе с помощью дрона были получены качественные изображения более 100 местных курганов.