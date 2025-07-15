Инсайдер рассекретил дату презентации iPhone 17

Ежегодная осенняя презентация Apple, на которой представят линейку iPhone 17, может состояться в начале сентября 2025 года. Наиболее вероятными датами для мероприятия считаются 8, 9 или 10 сентября. Таким прогнозом поделился инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в новом выпуске информационного бюллетеня Power On.

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По словам Гурмана, компания традиционно назначает анонсы на неделю, следующую за Днем труда в США. В 2025 году этот праздник выпадает на 1 сентября, поэтому целевой неделей становится период с 8 по 12 сентября. Apple последовательно избегает анонсов по пятницам (что исключает 12 сентября) и в последние годы не проводит мероприятия 11 сентября. Таким образом, наиболее вероятными днями остаются 8, 9 и 10 сентября, при этом вторник (9 сентября) и среда (10 сентября) считаются приоритетными.

Прогноз Гурмана подтверждается анализом истории презентаций Apple. Из десяти последних мероприятий по запуску iPhone пять состоялись во вторник и три — в среду. Понедельник для анонса использовался лишь однажды, в 2024 году, что делает этот день менее вероятным кандидатом.

Ожидается, что на грядущем мероприятии будет представлена линейка iPhone 17 (включая модели iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max), а также новые часы Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3.

Обычно компания рассылает официальные приглашения для прессы примерно за неделю до мероприятия.