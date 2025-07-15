Google Gemini сбежал с шахматной партии против Atari 2600

Ироничный случай произошёл с ИИ Google Gemini.

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Чат-бот отказался сыграть в шахматы против старенькой консоли Atari 2600, поняв, что почти наверняка проиграет. Об этом рассказал инженер Роберт Карузо, известный своими экспериментами с матчами между Atari Chess и популярными ИИ.

Сначала Gemini самоуверенно заявил, что легко обыграет Atari, ведь он якобы «больше похож на современный шахматный движок, чем на обычный языковой ИИ». Однако после напоминания о прошлых проигрышах ChatGPT и Copilot в той же консольной игре бот признал свою ошибку.

Gemini честно признался, что «испытал бы огромные трудности» против шахматного движка Atari и посчитал «отказ от матча наиболее разумным и эффективным решением».

Так, Atari 2600, обладая лишь 128 байтами оперативной памяти и процессором 1,19 МГц, сумела испугать современные языковые модели ещё до первого хода.

Карузо оценил способность Gemini трезво признать свои слабости, назвав это важным шагом для надёжности и безопасности ИИ.