Transcend представила SSD весом всего 48 г

Компания Transcend анонсировала компактный внешний SSD ESD420 с поддержкой MagSafe.

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Новый накопитель весит всего 48 граммов и крепится к iPhone с помощью магнитов. При этом устройство подходит не только для смартфонов: оно совместимо с ПК, планшетами и консолями на Windows, macOS, iOS, iPadOS и Android.

Интерфейс USB-C и кэш-память SLC обеспечивают скорость передачи данных до 20 Гбит/с. Заявленная скорость чтения и записи достигает 2000 МБ/с, что делает накопитель пригодным для записи 4K ProRes напрямую с iPhone.

Устройство протестировано по военному стандарту MIL-STD-810G и выдерживает падения. Для защиты информации предусмотрено аппаратное шифрование AES-256 и возможность установки пароля через фирменное приложение Transcend Elite.

Модель выпускается в версиях до 4 ТБ, а стоимость максимальной версии составляет около $400.