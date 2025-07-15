В России сократят массовые отключения мобильного интернета

В России планируется сократить количество массовых отключений мобильного интернета и установить четкие правила их проведения. Минцифры и представители бизнеса ведут обсуждение мер по упорядочению этой процедуры, сообщают "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники на рынке связи. Рассматривается возможность определения единого государственного органа, ответственного за принятие решений об отключении, а также создания системы оповещения.

Отключение интернета является одним из способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), однако в отрасли отмечают, что отключения зачастую носят хаотичный характер, а распоряжения поступают от различных региональных и федеральных структур, при этом обоснованность требований вызывает сомнения. Периодические отключения сотовой связи происходят из-за участившихся атак БПЛА на стратегические объекты, в том числе аэропорты. В период с 5 по 7 июля российские авиакомпании отменили 485 рейсов в целях обеспечения безопасности, 88 рейсов были направлены на запасные аэродромы, а 1,9 тысячи рейсов были задержаны на вылет и прилет.

Источник, близкий к одному из сотовых операторов, утверждает, что активность в отключении интернета проявляют, например, оперативные штабы при администрациях регионов. По его словам, специалисты операторов перегружены запросами на отключение, поступающими от руководителей местного уровня, не уполномоченных на принятие таких решений. Эти заявки из регионов необходимо направлять в Москву для рассмотрения и определения их легитимности, а также для составления планов отключения. Все это требует времени, что не всегда позволяет оперативно блокировать доступ там, где это действительно необходимо. Кроме того, существует риск ошибочной блокировки доступа там, где это не требуется.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян также подтверждает, что предписания о блокировке мобильного интернета операторам в настоящее время поступают (или, по крайней мере, пытаются поступить) от множества неуполномоченных организаций. По его мнению, упорядочение процедуры блокировки позволит избавить пользователей от ненужных и неоправданных отключений, а операторов - от излишней работы. До этого сообщалось, что в Курске создадут бесплатные общедоступные зоны Wi-Fi для обеспечения устойчивого доступа к информационным ресурсам на случай перебоев с мобильной связью.