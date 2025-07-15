50 лет назад состоялся совместный полет СССР и США «Союз» — «Аполлон»

15 июля 1975 года с космодрома Байконур и космодрома на мысе Канаверал были запущены два космических корабля: советский «Союз-19» и американский «Аполлон».

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Спустя два дня оба аппарата совершили успешную стыковку на орбите, ознаменовав «разрядку» в отношениях между СССР и США и новую эпоху покорения мирного космического пространства.

Подготовка исторической миссии началась тремя годами ранее. На фоне разрядки в отношениях между СССР и США 24 мая 1972 года в Москве председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин и президент США Ричард Никсон подписали Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Как отметил в беседе с RT руководитель Института космической политики Иван Моисеев, проект был призван подчеркнуть намерения двух сверхдержав снизить напряжённость в отношениях и развивать масштабное сотрудничество в освоении космоса.

«На проект возлагались две главные задачи. Первая — продемонстрировать, что «разрядка» идёт успешно. Вторая задача — реализовать возможность проведения спасательных операций в космосе с участием двух государств. Чтобы корабли в случае чего могли стыковаться», — отметил Моисеев.

Узел Сыромятникова

Вопрос несовместимости стыковочных узлов советских и американских космических кораблей стал предметом внимания обеих стран ещё в начале 1970-х годов. В случае экстренной ситуации спасательная миссия не представлялась возможной: корабль одной страны технически пристыковать к аппарату другой было невозможно.

26—27 октября 1970 года в Москве прошла первая двусторонняя встреча по проблемам совместимости средств сближения и стыковки пилотируемых космических кораблей и станций. Итогом стало создание рабочих групп по выработке решения проблемы несовместимости узлов на американских и советских аппаратах.

Через два года, 24 мая 1972 года, в Москве было подписано Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, запустившее совместную программу ЭПАС — экспериментальный полёт «Аполлон» — «Союз». Стыковку было решено провести в 1975 году.

«Стороны договорились о проведении работ по созданию совместимых средств сближения и стыковки советских и американских пилотируемых космических кораблей и станций с целью повышения безопасности полётов человека в космос и обеспечения возможности осуществления в дальнейшем совместных научных экспериментов», — говорится в статье 3 Соглашения СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Как отметил в беседе с RT Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, член Общественного совета «Роскосмоса», научный редактор «Роскосмос Медиа», проблема заключалась в том, что используемая на тот момент система стыковки имела две функции — активную и пассивную. На «пассивном» аппарате находился «конус», в который должен попасть «штырь», после чего аппараты стягивались и стыковались.

«Система «штырь — конус» оказалась непригодной для взаимного спасения, поскольку пассивный стыковочный узел, как правило, не мог выполнять активную функцию. В связи с этим возникла необходимость в универсальном стыковочном узле, способном функционировать как в активном, так и пассивном режиме», — отметил Маринин.

Именно такое универсальное изделие разработал Владимир Сыромятников, инженер ОКБ-1 (ныне КБ «Энергия». — RT), основоположник космической стыковочной техники. Он сделал стыковочный узел андрогинно-периферийным — обе его части были абсолютно идентичны и выполняли одинаковые функции. Таким образом, любой корабль мог быть активным. При этом американцы изготовили собственный узел, но он оказался менее эффективным.

«Узел Сыромятникова стал называться андрогинно-периферийным агрегатом стыковки — АПАС. При сравнении макетов выяснилось, что наша конструкция с тремя лепестками и направляющими более совершенна и имеет меньший вес. Поэтому приняли нашу систему», — рассказал Игорь Маринин.

Другой проблемой, требующей решения советских и американских инженеров, был разный состав и давление воздуха в «Союзе» и «Аполлоне».

«Системы жизнеобеспечения (СЖО) кораблей «Союз» и «Аполлон» были несовместимы — прежде всего из-за различия атмосферы. В «Аполлоне» астронавты дышали чистым кислородом под пониженным давлением (≈0,35 атмосферного), а на «Союзе» поддерживалась атмосфера, сходная с земной по составу и давлению», — говорится в материалах «Роскосмоса».

Для решения вопроса было предложено создание промежуточного модуля перехода, который соединял бы «Союз» и «Аполлон» во время стыковки. Переходный отсек представлял собой цилиндр длиной более 3 м, максимальным диаметром 1,4 м и массой 2 т.

Кроме того, во время испытаний на земле было выявлено, что при повышенном содержании кислорода в воздухе ткань советских скафандров становилась огнеопасной.

«Для решения проблемы в Советском Союзе в кратчайшие сроки был разработан термостойкий полимер, превосходивший описанные в литературе зарубежные аналоги. Из этого полимера была создана термостойкая ткань «Лола» для костюмов советских космонавтов», — отмечается в материалах «Роскосмоса».

«Это было очень символично»

Успехи советских инженеров позволили не сорвать сроки совместного с США проекта. Корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым стартовал с космодрома Байконур в 15 часов 20 минут 15 июля 1975 года. Через семь с половиной часов с мыса Канаверал взлетел американский «Аполлон», в состав экипажа которого вошли американские астронавты Томас Стаффорд, Дональд Слейтон и Вэнс Бранд. Спустя двое суток, 17 июля, корабли состыковались, став прообразом будущей Международной космической станции.

«Во время первой стыковки активным был американский корабль, так как у него было больше ресурсов, больше топлива», — отметил Игорь Маринин.

В 22 часа 19 минут состоялось первое в истории человечества «космическое рукопожатие» — между Алексеем Леоновым и Томасом Стаффордом. Символично было и то, что в этот момент «Союз» — «Аполлон» пролетал над Эльбой, где 25 апреля 1945 года встретились разгромившие нацистскую Германию воины СССР и США.

«По программе мы должны были открыть люки и пожать друг другу руки над Москвой. Но я до сих пор не понимаю, как так получилось, что мы пожали руки над Эльбой. Это было очень символично», — вспоминал Алексей Леонов во время пресс-конференции, посвящённой 35-летию совместной миссии.

СССР и США организовали прямую трансляцию «космического рукопожатия», за которой могли наблюдать люди в разных странах.

Официальная часть миссии включала в себя переход экипажей между кораблями, обмен флагами, подписание совместного документа о полёте, передачу американскому экипажу флага ООН — символа мира на Земле — и товарищеский ужин.

19 июля 1975 года через 43 часа 54 минуты 11 секунд совместного полёта корабли расстыковались. «Аполлон» отошёл на 200 м от «Союза», выполнил манёвр «Искусственное солнечное затмение» (заслонил собой Солнце. — RT) и пристыковался обратно. Во время процедуры активным был уже стыковочный агрегат корабля «Союз-19». Таким образом проверили переключение аппарата из пассивной роли в активную и наоборот.

После проведения всех необходимых проверок корабли вновь расстыковались и приготовились к возвращению на Землю.

«Во время полёта было проведено четыре перехода членов экипажей между обоими кораблями. Космонавты и астронавты знакомились с оборудованием кораблей союзников, общались, проводили космические эксперименты и много времени уделяли телевизионным трансляциям на Землю», — сообщается на сайте «Роскосмоса».

21 июля 1975 года советский экипаж вернулся на Землю, приземлившись вблизи города Аркалык в Казахстане. Командный модуль «Аполлона» с астронавтами пробыл на орбите чуть дольше и приводнился в Тихом океане 24 июля.

Общее время, проведённое советскими космонавтами в космосе, составило 5 суток 22 часа 31 минуту, американцы провели на орбите 9 суток 1 час 28 минут.

Как подчеркнул Иван Моисеев, миссия «Союз» — «Аполлон» успешно выполнила возлагаемые на неё задачи. СССР и США получили опыт организации международных космических полётов. На его основе Россия и США организовали программу «Мир» — «Шаттл» — российские космонавты доставлялись на орбиту «Шаттлами», а американские астронавты проводили экспедиции на орбитальной станции «Мир».

По словам Игоря Маринина, созданный советскими инженерами андрогинно-периферийный агрегат стыковки (АПАС), претерпев ряд изменений и доработок, лёг в основу международного стандарта стыковочных узлов, который применяется сейчас на американском сегменте МКС и упрощает её эксплуатацию.

Образ «Союза» и «Аполлона» на орбите прочно вошёл в историю и массовую культуру — выпускались марки, книги, фильмы, сигареты и даже духи, вдохновлённые этим событием.

Космос без границ

Как полагают эксперты, успешный опыт международного сотрудничества во время проекта «Союз» — «Аполлон» позволил России сохранить и приумножить достижения в космической отрасли.

«Без «Союза» — «Аполлона» и опыта двустороннего сотрудничества было бы невозможно запустить в 1998 году МКС. Стоит сказать откровенно: на тот период это спасло российскую пилотируемую космонавтику. Россия получила существенный источник дохода, отправляя людей и грузы на МКС», — подчеркнул Иван Моисеев.

В дальнейшем сформированные партнёрские отношения позволили совместно развивать космос даже при разногласиях в политической сфере.

14 июля 2022 года Российская Федерация и США подписали соглашение о перекрёстных полётах к МКС: российские космонавты летают на американских кораблях SpaceX Crew Dragon, а американские астронавты — на борту «Союза».

С 1 сентября 2025 года на обложке нового учебника истории для 11-х классов появится иллюстрация со стыковкой «Союза» и «Аполлона» над Эльбой, а на заднем плане будет размещена фотография легендарного хоккейного матча между сборной СССР и Канады 1972 года.

«Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы — только в спорте», — объяснил появление этого изображения помощник президента России Владимир Мединский в своём Telegram-канале.

По словам Игоря Маринина, космическое сотрудничество России и США остаётся за рамками политики.