Представлен бюджетный смартфон Vivo Y19s GT 5G

Vivo пополнила линейку бюджетных смартфонов новой моделью Vivo Y19s GT 5G.

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Несмотря на суффикс «GT», эта модель не претендует на топовую производительность и оснащена процессором MediaTek Dimensity 6300.

Особенности

Vivo Y19s GT 5G отличается прочной конструкцией благодаря алюминиевой раме, соответствующей стандарту MIL-STD-810H и классу защиты IP64. В комплект также входит защитный ударопрочный чехол с технологией AirSpring.

Бюджетный смартфон оснащён 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 570 нит. Экран поддерживает технологию Wet Touch, которая обеспечивает отклик даже при касании влажными пальцами.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300 в тандеме с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной. Хранилище можно расширить с помощью microSD-карт до 2 ТБ.

На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера, а спереди – фронтальная камера на 5 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 15 Вт.

Среди доступных интерфейсов подключения: 5G, две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC и USB-C. Смартфон работает под управлением Funtouch OS 15 на базе Android 15. Толщина устройства – 8,19 мм, вес – 199 граммов.

Сроки выхода, цвета и цена

На данный момент Vivo Y19s GT 5G доступен в Индонезии в цветах Crystal Purple и Jade Green.

Цена: