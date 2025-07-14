Россиянка запечатлела редчайшее явление в небе над российским городом

© Lenta.ru

Cотрудница Уфимского планетария запечатлела редчайшее явление в небе над российским городом. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Так, жительница Уфы сняла серебристые облака, также известные как полярные мезосферные облака или ночные светящиеся облака. Такое редкое атмосферное явление представляет собой тонкие светящиеся облака, которые состоят из мельчайших кристаллов льда, образующихся из космической пыли и водяного пара.

«Эти облака видны в сумерках, когда Солнце находится ниже горизонта, но все еще освещает их, создавая светящийся эффект», — говорится в публикации.

Ранее в июле серебристые облака заметили в еще одном российском городе. Директор Омского планетария Владимир Крупко опубликовал кадры в своих соцсетях.