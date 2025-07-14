Маск сделал неожиданное заявление об искусственном интеллекте

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие два года сможет превзойти любого человека вне зависимости от области знаний. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Бизнесмен уточнил, что в настоящее время ИИ уже значительно умнее большинства людей, однако пока еще уступает лучшим представителям человечества в отдельных сферах.

«ИИ уже намного умнее большинства людей, но пока еще не умнее любого человека в чем-либо. Тем не менее, в течение двух лет ИИ, вероятно, станет умнее любого человека, а через пять лет — и всех людей вместе взятых», — отметил Маск.

По его мнению, ключевым приоритетом должно стать стремление ИИ к поиску истины.

Илон Маск: ИИ Grok 4 сможет играть в созданные им игры и доводить их до идеала

Ранее сообщалось, что разработчики ИИ-модели Grok от компании xAI техномагната Илона Маска принесли извинения за «ужасное поведение» и резкие высказывания своего сервиса, допущенные 8 июля.

Разработчики пояснили, что разрешили боту «Говорить как есть, не боясь оскорбить политически корректных людей», «Быть настроенным крайне скептически».

Специалисты уточнили, что «откатили» обновление, в рамках которого были изменены установки, удалили значительную часть спорных высказываний чат-бота.