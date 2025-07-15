Google обновила дизайн приложения Lens

Согласно информации от Android Authority, Google внесла изменения в дизайн приложения Lens, предназначенного для визуального поиска. Обновленная версия отличается более лаконичным видом и минимальным количеством элементов управления.

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В текущем интерфейсе остались только две кнопки: "Поиск" и "Перевод". Функция "Домашнее задание", предназначенная для помощи в решении учебных задач, была удалена.

После обновления интерфейс видоискателя занимает всю площадь экрана, что придает приложению более современный и удобный вид. Также в Google Lens появилась поддержка режима искусственного интеллекта для улучшения визуализации результатов поиска.

Кроме того, появилась функция видеопоиска с использованием Lens, предназначенная для пользователей, которые не желают или не могут использовать Gemini. Эта функция позволяет пользователям записывать видео с помощью Google Lens и задавать вопросы об объектах, находящихся в кадре.

По данным Google, эта функция "объединяет видеозапись и заданный вопрос, создавая обзор с использованием искусственного интеллекта, а также предоставляет полезные ресурсы из сети".

Стоит отметить, что возможность задавать вопросы теперь доступна не только для видеоматериалов, но и для голосового поиска при использовании Google Lens для съемки.

Ранее мы писали, что обновление превратило 11 расширений Chrome во вредоносные. Также нейросети могут навредить мозгу и психике при избыточном использовании.