В Болгарии  на камне нашли доисторическую карту звездного неба

В Родопских горах на юге Болгарии, рядом с деревней Скобелево, была сделана археологическая находка, которая может существенно изменить представления ученых о развитии астрономических знаний в древности.

© Naukatv.ru

Об этом сообщили исследователи Георги Георгиев и Ивелина Георгиева во время полевой экспедиции, когда обнаружили камень, на поверхности которого вырезано 56 углублений разной формы и глубины, представляющих собой звезды. Этот камень уже получил условное название «доисторическая звездная карта» и, по мнению ученых, может быть одним из самых древних известных изображений ночного неба, высеченных в камне. Само открытие активно обсуждается в научной среде и может войти в число ключевых находок в области археоастрономии — дисциплины, изучающей, как древние народы воспринимали и использовали небесные явления.

Скала, предположительно представляющая собой звездную карту, находится в труднодоступном лесу и встроена в естественную мраморную вену. Ее размеры — около 2 на 3 метра, а ориентация строго по линии восток–запад.

Особый интерес вызывает сама структура породы: она содержит слюду, благодаря чему поверхность при солнечном свете начинает мерцать, напоминая ночное небо. Этот эффект, вероятно, имел не только эстетическое, но и ритуальное значение, усиливая символизм изображённого.

На камне вырезано 56 конических углублений — 24 в северной части и 32 в южной. Они различаются по диаметру, что, по мнению исследователей, может указывать на разную яркость звезд. Ученые предполагают, что некоторые группы углублений соответствуют реальным созвездиям: в частности, ясно прослеживаются контуры Большой Медведицы и созвездия Льва. Кроме них, возможны аналогии с Кассиопеей, Лебедем, Лирой и скоплением Плеяд.

© Georgi Georgiev

Такой уровень точности, по мнению Георгиева, говорит о высоком уровне астрономических знаний у авторов этой резьбы:

«Мы видим здесь не просто символику, а четкое понимание суточных и сезонных движений звездного неба».

На месте находки не было обнаружено керамики или органических остатков, что не позволяет провести радиоуглеродное или стратиграфическое датирование. Однако по сопоставлению с другими памятниками региона — фракийскими некрополями, гробницами и святилищами — исследователи предполагают, что объект может относиться к периоду позднего неолита или раннего железного века, ориентировочно между 2000 и 500 гг. до н. э. Такая датировка пока остается предварительной, но она подтверждается как археологическим контекстом, так и символическим характером объекта.

Интересно, что неподалеку найден еще один камень с цилиндрическим углублением, ориентированным строго на восток. Это может свидетельствовать о том, что объекты использовались в паре, возможно, для ритуалов, связанных с восходом солнца или ориентацией по звездам. Весь участок может быть частью более обширного культового комплекса, выполнявшего одновременно и духовные, и практические функции — например, помощь в навигации или сельскохозяйственном календаре.

Найденная «звездная карта» может представлять собой один из самых ранних примеров систематического наблюдения за небом, выполненного в долговечном материале — камне. В отличие от наскальных рисунков или изображений на керамике, такие объекты сохраняются тысячелетиями и дают ученым возможность судить о научных и духовных практиках древних народов.

Георгиев подчеркивает:

«Эта находка доказывает, что ещё задолго до появления письменности люди не только наблюдали небо, но и стремились зафиксировать и передать свои знания следующим поколениям».

Особую культурную ценность находке придает и тот факт, что изображения звездных конфигураций, похожих на те, что вырезаны на камне, встречаются также на древних монетах, амулетах и украшениях римской эпохи (I–II века н. э.). Это говорит о преемственности звездной символики и устойчивом интересе человека к небу на протяжении веков.