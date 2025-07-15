Подводные дроны и "киргизская Атлантида": как исследуют Иссык-Куль

Полтора века назад молодой географ Петр Семёнов, еще не ставший Тян-Шанским, провел первое комплексное исследование Тянь-Шаня и открыл миру эту часть современной Киргизии. Русское географическое общество (РГО) решило пройти его маршруту заново, но не только и не столько ради исторической реконструкции: исследователи хотят узнать, как изменилась Средняя Азия, и изучить древние объекты на дне Иссык-Куля.

© Рамблер

С 7 по 10 июля на Иссык-Куле проходил пресс-тур, организованный в рамках новой комплексной экспедиции РГО по маршрутам Семёнова Тян-Шанского. «Рамблер» и журналисты федеральных СМИ познакомились с потомками ученого и с работой российских подводных дронов, которые помогают археологам в рамках экспедиции РГО.

© Рамблер

По одной из версий, стены древней крепости ушли под воды Иссык-Куля после мощного землетрясения. Ученые обследуют дно с использованием современного оборудования, чтобы уточнить координаты руин и собрать первичные данные для детального изучения.

Инженеры, сотрудничающие с РГО, показали журналистам подводных роботов - полностью российской разработки и российского производства. Дрон можно оснастить специальной «клешней» или гидролокатором бокового обзора: техника способна сканировать дно и захватывать необходимые объекты. Параллельно археологи снимают ортофотопланы (фотографические планы местности без искажений).

Нынешняя экспедиция - часть большой подготовки к 200-летию Семёнова Тян-Шанского в 2027 году. Серию таких экспедиций РГО проводит в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

В проекте Русского географического общества приняли участие и потомки ученого. Прапраправнучка Семёнова Тян-Шанского Мария Александровна рассказала, что РГО снимает фильм о людях, которые идут по маршруту исследователя, а его потомки вносят свою лепту в повествование.

«Для меня это огромная радость, быть в составе экспедиции, еще раз ознакомиться с его дневниками. Вчера был большой сюрприз - мы пришли именно в то место, которое Петр Петрович описал, Кызыл-Джар, Красный Яр. <…> По мемуарам мы видим, что ничего не изменилось, вот он - красный песчаник, вот она - бурная речка, вот эти необычные снежные вершины», - рассказала прапраправнучка ученого.

У РГО масштабные планы: на основе результатов исследований будут созданы новые карты, появятся виртуальные музеи и интерактивные справочники. Учёные подготовят рекомендации, которые помогут сохранить уникальную экосистему Иссык-Куля и снизить антропогенную нагрузку на регион.

© Рамблер

Роман Моськин – куратор научных исследований экспедиций РГО, рассказал, что в числе задач новой экспедиции - продолжение исследований Семёнова Тян-Шанского, совместные образовательные программы с вузами Киргизии и, в дальнейшем, Казахстана, а также установка мемориальных знаков на местах, связанных с ученым.

Результаты работ, проведенных учеными в сотрудничестве с РГО, приведут к созданию научно-прикладных продуктов - это карты, справочники, рекомендации по развитию территории, маршруты и прогнозы. Всё это позволит продолжать дело Петра Петровича - исследовать и беречь Terra Incognita Тянь-Шаня.