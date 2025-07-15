Полтора века назад Петр Семёнов, еще не удостоившийся звания Тян-Шанского, осуществил первое комплексное исследование Тянь-Шаня, открыв эту часть современной Киргизии для всего мира. В июле 2025 года Русское географическое общество (РГО) организовало пресс-тур на Иссык-Куле, чтобы частично повторить маршрут ученого и изучить изменения, произошедшие в регионе, а также исследовать древние объекты, скрытые на дне озера.

Участники тура встретились с потомками Семёнова Тян-Шанского и узнали о работе подводных дронов, которые помогают археологам в поисках затерянных руин. РГО планирует создать новые карты, виртуальные музеи и рекомендации по сохранению экосистемы Иссык-Куля, продолжая наследие великого исследователя.

Иссык-Куль — одно из самых живописных и таинственных мест Центральной Азии, обладающее богатой историей и мифами. Вот несколько увлекательных фактов об этом озере: