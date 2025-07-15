Terra Incognita и тайны Тянь-Шаня: почему на Иссык-Куле нет драконов

С 7 по 10 июля на озере Иссык-Куль в Киргизии проходил пресс-тур, организованный в рамках Комплексной научно-исследовательской экспедиции Русского географического общества (РГО) по маршрутам Петра Семёнова-Тян-Шанского. Журналист «Рамблера» принял участие в пресс-туре вместе с представителями ведущих федеральных СМИ. Журналисты смогли своими глазами увидеть работу экспедиции и расспросить ее участников об исследовании одного из самых загадочных уголков Центральной Азии.

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Старший научный сотрудник Музея-усадьбы Семёнова-Тян-Шанского Александр Богданов рассказал журналистам, что Петр Петрович Семёнов стал Тян-Шанским лишь спустя 50 лет после своего похода - почётное дополнение к фамилии он получил императорским указом к юбилею экспедиции.

«Я бы сравнил его с Колумбом, с открытием целого континента. <…> Семёнов был первым ученым среди европейских географов, комплексно описавшим эти горы», - подчеркнул Богданов.

По его словам, Семёнов в одиночку работал сразу по нескольким направлениям - в областях географии, геологии, ботаники и энтомологии. Кроме того, ученому удалось найти общий язык с местными жителями. Негласным девизом путешествия было: «Я пришел к вам с миром».

Сотрудник музея поделился еще одной интересной деталью: во время экспедиции Семёнову-Тян-Шанскому было всего 29 лет. Личные трагедии - потеря родителей и жены - подтолкнули его искать смысл жизни в науке. Ученый впервые обратил внимание на Тянь-Шань, когда переводил книгу об Азии и обнаружил, что об этой горной системе почти ничего не известно (не считая слухов об обитающих в окрестностях драконах).

«Та самая мягкая сила русского ученого помогла в дальнейшем русским переселенцам. <…> Он моментально прочитал душу Востока, яркую, красивую и достаточно сложную, и смог договориться с вождями племен, благодаря чему русские впоследствии стали здесь своими», - подчеркнул Богданов.

Он добавил, что Семёнов сумел раскрыть тайну Тянь-Шаня: доказать, что эти горы - не вулканические. В то время все европейские ученые думали, что в этом регионе очень много вулканов.

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Научный руководитель экспедиции РГО, кандидат геолого-минералогических наук Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН Андрей Стрельников рассказал, что

«поход» Семенова Тян-Шанского отличался междисциплинарным подходом.

«Петр Семенов Тян-Шанский пришел в экспедицию на эти территории с новым, междисциплинарным подходом: когда группы ученых исследуют регион по разным направлениям. Это позволяет составить полноценный «научный паспорт» природного объекта. И сейчас на озере Иссык-Куль пересекаются интересы геологов, экологов и археологов. Этот высокогорный бессточный водоем создает особые условия для изучения эволюции экосистем в условиях изоляции. Его геологическое положение в сейсмически активной зоне Тянь-Шаня позволяет исследовать палеоклиматические изменения и анализировать взаимосвязи прошлого и настоящего. Будут ли происходить здесь землетрясения в будущем, как они повлияют на регион и повлияли в прошлом — предстоит выяснить ученым. В свою очередь, археологические памятники затопленных поселений дают возможность изучать взаимодействие древних культур с изменяющейся природной средой».

Сегодня в рамках экспедиции РГО учёные следуют примеру Семёнова-Тян-Шанского и развивают комплексный подход к исследованиям. Как рассказал Максим Меньшиков – руководитель экспедиции, младший научный сотрудник

Отдела сохранения археологического наследия ИА РАН, в сотрудничестве с РГО проводится подводное исследование затопленного средневекового города. Вместе с археологами работают сейсмологи и ботаники.

«Под водой находится не менее шести археологических объектов - это до сих пор настоящая Terra Incognita», - рассказал специалист.

Он отметил, что на Иссык-Куле активно применяются современные подводные дроны. Это значительно расширяет возможности археологов.

«Очень важно, что в рамках сотрудничества с РГО удалось привлечь ребят с современными российскими разработками, российскими дронами», - подчеркнул археолог.

Обычно на Иссык-Куле хорошая видимость и огромное разнообразие археологических объектов - от курганов эпохи бронзы до средневековых поселений под водой. По мнению специалистов, в мире нет лучшего полигона для выработки новых методик подводной археологии и для отработки старых.

Кроме подводных объектов, археологи исследуют и петроглифы - древние рисунки сохранились на валунах, покрытых тёмной коркой, образованной в результате окисления марганца. Это еще одно доказательство того, как много свидетельств прошлого хранят Иссык-Куль и его окрестности.