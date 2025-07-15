Как сбросить смартфон на Android до заводских настроек

Если вы хотите очистить телефон от личной информации или избавиться от накопившихся ошибок в системе, то вам подойдет функция «обнуления» или сброса смартфона до заводских настроек. Этот метод также применяется при зависании телефона и для его обновления. А еще это возможность вернуть доступ к устройству, если пользователь забыл от него пароль.

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Как обновить смартфон на Android через сброс до заводских настроек — в материале «Газеты.Ru».

Меры предосторожности перед сбросом до заводских настроек

Стоит учесть, что после сброса смартфона до заводских настроек вы потеряете все данные, которые хранились в памяти гаджета: фото, видео и прочие медиафайлы, номера телефонов, приложения, СМС-сообщения, данные аккаунтов, пароли и записи календаря. Память телефона очистится. Чтобы не утратить нужную информацию, создайте резервную копию данных.

Как сделать резервную копию данных телефона Android при помощи компьютера:

Подключите смартфон на Android к компьютеру с помощью USB-провода.

На экране телефона появится уведомление о подключении USB. Подтвердите подключение.

Выберите пункт «Передача файлов/Android Auto».

На компьютере с операционной системой Windows нажмите на «Мой компьютер» и откройте хранилище телефона.

Создайте новую папку на компьютере и скопируйте в нее с телефона необходимые данные, резервную копию которых вы хотите создать.

Следует отметить, что при копировании данных таким способом нельзя сохранить список контактов или СМС-сообщения, можно только фото, видео и музыку.

Почти все смартфоны, работающие на базе Android, имеют функцию копирования и восстановления данных с помощью облачного хранилища Google. Воспользоваться этим методом можно, сделав следующее:

Найти раздел Google в настройках своего гаджета.

Кликнуть на строку «Резервное копирование и восстановление».

Выбрать пункт «Создавать резервные копии устройства через Google One», если пользуетесь этой функцией впервые.

Указать тип данных, которые хотите скопировать.

В завершение нажать кнопку «Создать резервную копию».

Получить доступ к данным, сохраненным в учетной записи Google, можно с любого устройства — для этого нужно лишь войти в аккаунт.

Сброс настроек через меню смартфона на Android

Проще всего сбросить настройки через меню устройства. Для этого:

Откройте в телефоне меню «Настройки».

Кликните на пункт «Восстановление и сброс» или просто «Сброс». (Название этого пункта в разных смартфонах может отличаться. Например, в устройствах Samsung его можно найти в меню «Общие настройки»).

Чтобы вернуть устройство к заводским настройкам, кликните на опцию «Сброс данных» или «Сброс устройства».

Если вы хотите сбросить настройки смартфона, но не желаете терять настройки приложений и учетные записи, то вам стоит воспользоваться пунктом «Сброс всех параметров» или «Сброс настроек».

Перезапуск и удаление данных со смартфона будут запущены. Телефон стоит поставить на зарядку, так как процесс может длиться больше часа.

Сброс настроек через специальные коды

Этот способ подойдет в случае, если вы не помните пин-код от своего мобильного телефона и не можете его разблокировать. В этом случае следует ввести специальный код в режиме набора телефонного номера.

Нужно помнить, что в зависимости от модели смартфона комбинации клавиш для сброса настроек могут меняться. Так как версия Android часто обновляется, то и сервисные коды могут меняться. Лучше всего уточнить их у производителя вашего устройства. Примеры комбинации клавиш, которые подойдут для сброса до заводских настроек на некоторых моделях смартфонов:

Samsung: *#*#7780#*#, *2767*3855#, *#*#7378423#*#*

HUAWEI: ##2846579##

Xiaomi Redmi: *##7780##*

После ввода кода устройство вернется к заводским настройкам, с него будет удалена вся пользовательская информация.

Сброс до заводских настроек в режиме восстановления

Режим восстановления запускается нажатием специальной комбинации клавиш. Этот способ подойдет, если гаджет на Android не включается или завис во время загрузки системы, судя по изображению на экране. Сочетание клавиш зависит от модели устройства, но чаще всего это одновременное нажатие кнопки увеличения громкости и кнопки питания или же кнопки уменьшения громкости и кнопки питания. Для активации режима восстановления нужно нажать на эти клавиши примерно на пять секунд.

Сброс настроек до заводских на Samsung:

Выключите смартфон.

Одновременно нажмите кнопку увеличения громкости и кнопку питания. Их нужно удерживать синхронно, пока на экране не высветится надпись Samsung.

Если после этого экран устройства перестал реагировать на касания, то прокручивать пункты можно с помощью кнопок изменения громкости. Подтвердить то или иное действие можно кнопкой питания.

В открывшемся меню кликните на строчку Wipe data/Factory Reset.

В конце кликните на Reboot System Now — и смартфон вернется к заводским настройкам.

Сброс настроек до заводских на Honor:

Выключите смартфон.

После этого одновременно нажмите кнопку включения и кнопку увеличения громкости.

На экране должен высветиться логотип Honor.

Далее откроется окошко со специальным меню. Чтобы листать пункты, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости.

Нажмите на Clear Data.

Затем выберите опцию Factory Reset.

Кликните на Back и после этого нажмите на Restart.

Сброс настроек до заводских на Xiaomi: