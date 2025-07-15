Минцифры: вся инфраструктура цифровой платформы Max находится в России

Инфраструктура национальной цифровой платформы Max находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей, сообщается на сайте Минцифры РФ.

"Mах обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей", - говорится в сообщении.

Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система.

В дальнейшем пользователи смогут подключаться к порталу "Госуслуги" прямо из мессенджера, появится система цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов в повседневных ситуациях. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.