Найдены следы самых древних инфекций, переданных человеку от животного

Международная команда ученых установила, когда патогены животных начали передаваться людям. Генетическое исследование показало, что это произошло около 6,5 тысяч лет назад.

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Ученые проанализировали ДНК 1313 доисторических людей, живших в Европе и Азии. На основании этих данных они составили карту и хронологию инфекционных заболеваний человека на протяжении 37 тысяч лет.

Самые ранние свидетельства зоонозных заболеваний датируются 6,5 тысячами лет назад. Ученые отметили, что случаи заражения от животных, вероятно, случались и раньше. Но они приобрели гораздо более массовый характер после развития сельского хозяйства и животноводства. Тогда люди стали контактировать с животными значительно чаще.

Свою роль, вероятно, сыграла и миграция. Отдельные особи могли переносить зоонозные заболевания в другие сообщества, где такие инфекции еще не были распространены.

Наибольшее количество зоонозных патогенов выявили в останках возрастом 5 тысяч лет. Тогда разведение домашнего скота стало широко распространенным. Всего ученые выявили в костях и зубах доисторических людей 214 патогенов человека.

Самым старым образцом оказалась бактерия Corynebacterium diphtheriae, вызывающая дифтерию. ДНК микроба обнаружили в останках периода мезолита (11 400 лет). В 12 случаях выявили бактерию Yersinia enterocolitica, связанную с зоонозным заболеванием иерсиниозом. Она вызывает такие симптомы, как лихорадка и диарея. Древнейшие образцы возрастом 6,5 тысяч лет происходили из Дании.

Также ученые обнаружили 42 случая заражения чумой. При этом ни в одном образце не выявили признаков туберкулеза. Но это не значит, что древние люди им не болели – ученые предположили, что бактерии накапливались не в костях, а в кровотоке, сообщает Nature.

Ранее ученые расшифровали геном египтянина, жившего в эпоху строительства первых пирамид. Возраст останков оценили в 4500 4800 лет. Оказалось, что его предки происходили из Северной Африки и Плодородного Полумесяца. При этом человек вырос в Египте и занимался сидячей работой, предположительно был гончаром.