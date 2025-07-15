Найдены следы самых древних инфекций, переданных человеку от животного
Международная команда ученых установила, когда патогены животных начали передаваться людям. Генетическое исследование показало, что это произошло около 6,5 тысяч лет назад.
Ученые проанализировали ДНК 1313 доисторических людей, живших в Европе и Азии. На основании этих данных они составили карту и хронологию инфекционных заболеваний человека на протяжении 37 тысяч лет.
Самые ранние свидетельства зоонозных заболеваний датируются 6,5 тысячами лет назад. Ученые отметили, что случаи заражения от животных, вероятно, случались и раньше. Но они приобрели гораздо более массовый характер после развития сельского хозяйства и животноводства. Тогда люди стали контактировать с животными значительно чаще.
Свою роль, вероятно, сыграла и миграция. Отдельные особи могли переносить зоонозные заболевания в другие сообщества, где такие инфекции еще не были распространены.
Наибольшее количество зоонозных патогенов выявили в останках возрастом 5 тысяч лет. Тогда разведение домашнего скота стало широко распространенным. Всего ученые выявили в костях и зубах доисторических людей 214 патогенов человека.
Самым старым образцом оказалась бактерия Corynebacterium diphtheriae, вызывающая дифтерию. ДНК микроба обнаружили в останках периода мезолита (11 400 лет). В 12 случаях выявили бактерию Yersinia enterocolitica, связанную с зоонозным заболеванием иерсиниозом. Она вызывает такие симптомы, как лихорадка и диарея. Древнейшие образцы возрастом 6,5 тысяч лет происходили из Дании.
Также ученые обнаружили 42 случая заражения чумой. При этом ни в одном образце не выявили признаков туберкулеза. Но это не значит, что древние люди им не болели – ученые предположили, что бактерии накапливались не в костях, а в кровотоке, сообщает Nature.
Ранее ученые расшифровали геном египтянина, жившего в эпоху строительства первых пирамид. Возраст останков оценили в 4500 4800 лет. Оказалось, что его предки происходили из Северной Африки и Плодородного Полумесяца. При этом человек вырос в Египте и занимался сидячей работой, предположительно был гончаром.