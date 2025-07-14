В Японии установлен новый рекорд скорости интернет-соединения

Японские ученые смогли установить новый мировой рекорд, передав более 125 000 гигабайт данных в секунду на расстояние 1802 км. Об этом пишет LiveScience.

По информации издания, достигнутый в Японии предел скорости примерно в четыре миллиона раз превышает среднюю скорость интернета в США.

«Это также более чем в два раза превышает предыдущий мировой рекорд в 50 250 Гбит/с, установленный другой группой ученых в 2024 году», - отмечается в статье.

Команда исследователей разработала новый тип оптического волокна, который эквивалентен 19 стандартным по пропускной способности передачи данных. Центральные части всех волокон в нем взаимодействуют со светом одинаково, что уменьшает потери данных.

При этом толщина нового кабеля, соответствует толщине большинства существующих одноволоконных кабелей. Таким образом, можно передавать больше данных, используя уже существующую инфраструктуру.

Ранее Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) Министерства обороны Японии заявило о проведении впервые в мире испытаний рельсотрона, осуществлявшего стрельбу с корабля.