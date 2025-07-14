Ученые сделали удивительное открытие: звезда пролетела рядом с Солнцем в далеком прошлом

Ученые из Центра суперкомпьютерных вычислений Юлиха предложили новое объяснение структуры поясов объектов за орбитой Нептуна. Согласно статье, опубликованной в arXiv, численное моделирование показало, что необычное распределение орбит и цветов транснептуновых объектов (ТНО) можно объяснить прохождением звезды мимо Солнца в первые миллионы лет существования Солнечной системы.

Упомянутые выше цвета являются условным обозначением, которое отображает положение объектов в первичном диске. Этот прием позволяет проследить, как близкий пролет другой звезды мог перераспределить орбиты тел и сформировать наблюдаемые связи между динамикой их движения и спектральными характеристиками. Сейчас простая зависимость цвета от расстояния до Солнца не подтверждается наблюдениями, поскольку объекты со схожими орбитами сильно различаются по спектру.

Авторы статьи предположили, что в первичном газопылевом диске цвета ТНО зависели от расстояния до Солнца — от красных во внутренней части до серых во внешней. После этого близкий пролет звезды, на расстоянии примерно 110 а.е. (примерно в три разы дальше орбиты Нептуна), нарушил структуру диска — почти все цвета спектра перемешались, а орбиты искривились. Моделирование показало, что в результате этого красные тела преимущественно остались на низконаклоненных и маловыброшенных орбитах, а серые оказались вытеснены на наклонённые и вытянутые. Такая структура в точности повторяет наблюдаемое распределение ТНО по данным крупных обзоров.

Сценарий также показал, что среди ТНО с перигелиями свыше 60 а.е. и ретроградных объектов, которые движутся против основного направления системы, красных тел почти не будет. Выяснить это можно будет с помощью обсерватории Веры Рубин, которая будет искать новые ТНО. Пролет звезды также объясняет наблюдаемые сильные перепады скорости на вытянутых орбитах: объекты ускоряются вблизи Солнца и замедляются вдали, следуя законам орбитальной механики.