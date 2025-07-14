NASA показало рекордно близкие снимки Солнца

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало снимки Солнца, которые были сняты с рекордно близкого расстояния. Об этом сообщает Universe Today.

© NASA/Johns Hopkins APL/Naval Research Lab

Снимки были получены благодаря зонду Parker Solar Probe, который был запущен в сторону Солнца в 2018 году. Изначальной целью зонда является исследование корональной плазмы и магнитного поля Солнца, но для этого космический аппарат должен приблизиться к звезде на рекордно близкое расстояние. Например, в конце 2024 года зонд пролетел всего в 6,1 миллиона км от поверхности Солнца, что стало рекордным приближением к звезде за всю историю космических исследований.

В процессе исследования Parker Solar Probe сделал несколько снимков, которые также стали самыми близкими изображениями Солнца на текущий момент. На полученных снимках можно увидеть солнечную корону и солнечный ветер такими, как их еще никогда не видели на Земле.

«Мы видим, откуда берутся угрозы космической погоды для Земли, своими глазами, а не только с помощью моделей. Эти новые данные помогут нам значительно улучшить наши прогнозы космической погоды, чтобы обеспечить безопасность наших астронавтов и защиту наших технологий здесь, на Земле, и по всей Солнечной системе», — рассказал заместитель администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Ники Фокс.

Parker Solar Probe был назван в честь американского гелиофизика Юджина Паркера, который придумал термин «солнечный ветер». Сам космический аппарат имеет возможность так близко подлететь к Солнцу из-за нескольких уровней защиты, а также высокой скорости — зонд является самым быстрым космическим аппаратом из когда-либо построенных. Например, во время своего рекордного подлета в 2024 году Parker Solar Probe развил скорость в 692 000 км/ч. Благодаря этому, зонд может быстро покинуть опасную зону вблизи от Солнца.