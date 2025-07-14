Найдена гигантская экзопланета, скрытая в облаке газа и пыли

Международная группа астрономов обнаружила гигантскую экзопланету, превосходящую по массе Юпитер приблизительно в десять раз. Она прячется внутри протопланетного диска — облака газа, пыли и льда, окружающего молодую звезду MP Mus. Этот диск ранее считался абсолютно плоским и лишенным признаков формирования планет. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

© Газета.Ru

Обнаружить скрытую планету удалось благодаря сочетанию данных двух мощнейших астрономических инструментов — радиотелескопа ALMA в Чили и спутниковой обсерватории Gaia Европейского космического агентства. Это первый случай, когда Gaia удалось зафиксировать планету внутри протопланетного диска.

Ранее наблюдения показывали, что звезда MP Mus, расположенная в нескольких сотнях световых лет от Земли, окружена равномерным облаком вещества, без характерных просветов или колец. Такие структуры обычно указывают на присутствие формирующихся планет, которые «вырезают» в диске пустоты. Отсутствие этих признаков удивляло ученых: звезда молодая, ей всего 7–10 миллионов лет, а в этом возрасте большинство дисков уже демонстрируют следы планетообразования.

Перелом произошел после того, как ученые провели повторные наблюдения на более длинных радиоволнах. Именно это позволило заглянуть глубже внутрь диска и увидеть скрытую ранее структуру: внутреннюю полость и две внешние щели. Почти одновременно с этим другой исследователь заметил, что звезда слегка «покачивается» — тонкое, но измеримое движение, которое может быть вызвано гравитацией крупного объекта на орбите.

Совместив данные ALMA и Gaia, астрономы пришли к выводу, что в диске действительно скрывается массивная газовая планета. Компьютерное моделирование показало, что именно такое небесное тело могло бы одновременно объяснить и странное движение звезды, и форму протопланетного диска.

По словам руководителя исследования, доктора Альваро Рибаса из Кембриджского университета, улучшения в работе ALMA и запуск будущих телескопов, таких как новая система ngVLA, позволят глубже заглядывать в протопланетные диски и помогут лучше понять, как формировались планеты — в том числе и наша собственная Земля.