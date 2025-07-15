В Курской области обнаружили останки ихтиозавра

В субботу, 12 июля, во время раскопок на севере Курской области палеонтологи обнаружили остатки скелета ихтиозавра.

© Курское Палеонтологическое Сообщество

— Кости залегали в слое песчаных пород. Возраст слоя — Сеноманский век 100,5 ±0,1 — 93,9 ±0,2 миллиона лет. В результате поисков собрано более сотни фрагментов окаменелых костей из разных частей скелета, более десятка зубов. Наиболее многочисленными из находок были кости фаланг ихтиозавра, — рассказали палеонтологи любители.

© Курское Палеонтологическое Сообщество

Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся из группы ихтиоптеригий. Внешне они напоминают дельфинов. Учитывая силу и остроту зубов, рептилии могли есть панцирных, животных с раковиной, рыбу и мягкотелых моллюсков. На территории современной Курской области ихтиозавры обитали в Мезозойскую эру: в нижнем Меловом периоде и в начале верхнего Мела.

Специалисты сообщили, что собрать полный скелет из останков не получится, так как часть фрагментов пострадала еще до обнаружения.