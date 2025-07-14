Марсианский метеорит могут продать на аукционе за миллионы долларов

25-килограммовый метеорит с Марса продадут по цене от 2 до 4 млн долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает AP News.

NWA 16788 является крупнейшим из найденных на Земле марсианских метеоритов. Он попал на планету в результате мощного астероидного удара. Камень преодолел около 225 млн км, прежде чем упасть в пустыне Сахара, на территории современного Нигера — там его и нашли в ноябре 2023 года.

Исследование показало, что порода метеорита образовалась при медленном охлаждении магмы на Марсе. Он имеет термическую структуру, а также содержит в себе пироксен и оливин. Сама поверхность стала стеклянной — вероятно, из-за высокой температуры при прохождении земной атмосферы.

Отмечается, что метеорит представляет собой 7% от всей найденной марсианской породы на Земле на данный момент. Его габариты — 375х279х152 мм. Имя владельца, который решил продать экспонат, не раскрывается.