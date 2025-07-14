«Сейсмическая бомба замедленного действия»: ученые предупредили о катастрофе

Тревожные вести приходят из Калифорнии, где активизировался спящий разлом Конкорд. По данным Геологической службы США (USGS), это способно привести к мощному землетрясению магнитудой до 6,7, пишет San Francisco Chronicle. Разлом уже начал движение: его участок сместился на 400 метров, угрожая инфраструктуре Восточного залива - района к востоку от Сан-Франциско.

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Трещины в асфальте, повреждения трубопроводов - это лишь некоторые, заметные невооруженным глазом, признаки деформации грунта. Есть, как отмечается, и другие.

"Пока невозможно точно оценить масштаб угрозы, - приводят СМИ слова геолога Роланда Бургманна. - Мы не знаем, на какую глубину распространяется разлом, а значит, риск остается непредсказуемым". Как образно выразился кто-то, сейчас около 300 тыс. человек живут и работают "прямо над тикающей сейсмической бомбой замедленного действия".

Надо сказать, что еще в 2011 году группа ученых и экспертов из США составила сейсмопрогноз, согласно которому одно из самых вероятных мест сильной "встряски земли" в ближайшие 30 лет - как раз Южная Калифорния.

Вообще как происходят землетрясения?

В центре Земли находится ядро, окруженное жидкой раскаленной мантией. Самый верхний слой, кора, состоит из литосферных плит. Ученым известно о крупных, десятках средних и огромном количестве маленьких плит. Они не стоят на месте, а постоянно двигаются, врезаясь друг в друга.

Когда одна плита напирает и давит на другую, между ними скапливается колоссальное напряжение. Но вечно оно копиться не может, и через какое-то время одна плита поддается давлению другой, происходит сдвиг и "разрядка" напряжения - землетрясение. Большинство очагов землетрясений возникает в земной коре на глубине 30-40 км под поверхностью Земли.

Наиболее активные зоны - Тихоокеанский пояс, проходящий вдоль почти всего побережья Тихого океана (примерно 90% всех землетрясений), и Альпийский пояс - от Индонезии до Средиземного моря (5-6% всех землетрясений). Кстати, сейсмически активной считается 20% территории России.

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Ученые констатируют: пока наука может предсказать вероятность землетрясения на 5-7 лет, но бессильна дать кратковременный прогноз на месяц, а тем более день. Но раз зона долго молчит, значит, энергия в ней копится. И чем дольше это происходит, тем вероятность нового, все более сильного толчка со временем увеличивается.

Между тем, один из самых известных активных тектонических разломов на планете, расположенный в Калифорнии, - континентальный трансформный разлом Сан-Андреас. Его протяженность - около 1300 километров, а образовался он из-за резкого сдвига Тихоокеанской и Североамериканской литосферных плит. В 1906 году в Сан-Франциско произошло сильнейшее землетрясение, которое практически полностью разрушило город. А причиной этого был как раз разлом: эпицентр находился в трех километрах.

Как говорят ученые, по сей день на территории этого разлома землетрясения происходят ежегодно, однако это небольшие подземные толчки. Исследования ученых показали, что в течение последних 800 лет значительные землетрясения происходят в зоне разлома примерно с интервалом в 150 лет. Здания здесь строятся по специальным технологиям, которые позволяют выдерживать подземные толчки, исходящие от разлома. Мосты строятся из металлических балок, заполненных бетоном. Предполагается, что такая конструкция не позволит полностью разрушить мост во время землетрясения.