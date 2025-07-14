Qualcomm выпустит новый мощный чип для умных часов

Qualcomm работает над новым процессором для умных часов под кодовым названием Aspen и модельным номером SW6100. Вероятно, он будет называться Snapdragon Wear W6.

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В отличие от предыдущих чипов, W6 создаётся с нуля специально для носимой электроники. В нём будет одно мощное процессорное ядро Cortex-A78 и четыре более экономичных ядра Cortex-A55. Также чип будет поддерживать быструю оперативную память LPDDR5X. Производством займётся TSMC.

По сравнению с W5, представленной ещё в 2022 году, новый чип обещает заметный прирост производительности, пишут СМИ. Для сравнения, W5 использует устаревшие ядра Cortex-A53, а в W6 будут более современные A55 и A78. Такой же подход применяется и в недавно вышедшем процессоре Samsung Exynos W1000.

Пока неизвестно, когда именно Qualcomm представит новинку, но, возможно, это произойдёт в сентябре. Первые смарт-часы с новым чипом могут появиться в начале 2026 года.