Впервые спутники на геостационарной орбите состыковались для дозаправки

Два китайских спутника, возможно, состыковались на геостационарной орбите в рамках исторической миссии по дозаправке, пишет South China Morning Post.

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Американский поставщик программного обеспечения для космического мониторинга COMSPOC сообщил в субботу, что аппараты «Шицзянь-21» и «Шицзянь-25» «визуально слились в данных оптических датчиков» в период со 2 по 6 июля.

«На данных оптических датчиков в период с 2 по 6 июля два объекта визуально слились воедино. Учитывая длительное время RPO [операций сближения и работы на близком расстоянии], SJ-21 и SJ-25 могли состыковаться», — сказано в сообщении.

В июне и июле наблюдалось, как эти два спутника выполняли такие операции на геосинхронной орбите, «многократно сближаясь», добавляется в нем.

Первый случай сближения зафиксирован 11 июня, когда Shijian-25 продолжил «постепенное движение» к Shijian-21, и 13 июня они оказались на расстоянии менее километра друг от друга, прежде чем через 90 минут разойтись. В это время американские спутники наблюдения USA 270 и USA 271 находились по обе стороны от китайских спутников — с востока и запада — в оптимальных для наблюдения позициях.

По данным оптического слежения швейцарской компании s2a systems, китайские спутники на высоте 35 786 км над экватором провели еще один раунд операций на близком расстоянии 30 июня.

«После дня с небольшим, но относительно постоянным расстоянием вчера, сегодня два объекта снова сблизились и с примерно 11:00 UTC (19:00 по Пекину) больше не разделяются нашими приборами», — уточнили в s2a systems 2 июля.

Обновление от 5 июля гласит, что значительных изменений не наблюдается.

Запущенный в январе Shijian-25 предназначен для испытания «технологий дозаправки на орбите и продления срока службы спутников». Миссия направлена на проверку возможностей обслуживания и продления работы спутников уже на орбите, чтобы снизить затраты, повысить устойчивость и помочь в решении растущей проблемы космического мусора.

Shijian-21 выведен на орбиту в октябре 2021 года с целью «испытания и проверки технологий снижения количества космического мусора». В январе следующего года он израсходовал большую часть топлива, отбуксировав неработающий спутник навигационной системы BeiDou на более высокую «орбиту захоронения».

Дозаправка спутников на высокой орбите представляет собой серьезную техническую проблему, включая необходимость точной стыковки и перекачки топлива в условиях микрогравитации.

Согласно сообщениям американских СМИ, Космические силы США запросили около $20 млн в бюджете на 2025 год для финансирования ранних исследований и разработок технологий обслуживания спутников на орбите, включая дозаправку. Демонстрационные испытания могут начаться уже следующим летом.

Аналогичная миссия НАСА OSAM-1 (Обслуживание, сборка и производство на орбите) была отменена в 2023 году после многолетних задержек и технических проблем. В 2007 году Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов США провело демонстрацию автономного обслуживания спутников на низкой околоземной орбите. Операция Orbital Express прошла успешно, но была менее сложной.