У замка короля Артура в Англии нашли необычный череп

Канадский турист раскопал необычный череп неподалеку от Тинтагеля – замка короля Артура в графстве Корнуолл (Англия). Джон Гудвин заметил длинный рог, который торчал из мха на краю обрыва. Сначала он подумал, что это корень дерева. Однако когда он извлек объект, оказалось, что это череп с огромным изогнутым отростком.

По словам Гудвина, «это была настоящая кость, тяжелая и выглядящая очень старой». При этом он так и не смог определить, какому животному она принадлежала. Череп был похож на олений, но рог был только один. Также он был слишком мал, чтобы принадлежать носорогу.

Турист понял, что ему не удастся провезти находку через границу. Он попытался сдать череп в местный музей, но там отказались его брать. Тогда Гудвин вручил «единорога» бармену, за что его угостили неограниченным количеством эля.

Единорог – национальное животное Шотландии. Легенда гласит, что король Артур в молодости убил в лесу единорога. Но волшебник Мерлин сказал ему, что это плохое предзнаменование. После этого на королевство обрушилось проклятие, иссушившее источники воды и уничтожившее урожай.

Отметим, что независимые эксперты сочли череп подделкой. Палеонтолог из Кембриджского университета, профессор Дэвид Норман заявил, что останки похожи на череп пони, к которому приклеили коровий рог, сообщает The Daily Mail.