Телескоп на крыше мира начал поиск старейших следов Большого взрыва

На высоте 5250 метров над уровнем моря в Тибете открылся новый взгляд на зарождающуюся Вселенную, передает в воскресенье «Синьхуа».

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В Институте физики высоких энергий (IHEP) Китайской академии наук сообщили агентству, что их телескоп AliCPT-1 сделал первые четкие снимки Луны и Юпитера на частоте 150 ГГц, что ознаменовало официальный старт амбициозного проекта КНР по поиску первичных гравитационных волн Ngari-1.

Эти отголоски Большого взрыва — слабый шепот с начала времен — могут стать ключом к объяснению того, как возникла Вселенная.

«Если нам удастся обнаружить первичные гравитационные волны, мы увидим Вселенную в ее самое первое мгновение. В то же время это может способствовать прорыву в передовых технологиях, таких как криогенные сверхпроводящие детекторы и низкотемпературная электроника считывания данных, тем самым наделяя космологию беспрецедентной точностью», — пояснил Чжан Синьминь из IHEP, главный научный сотрудник Ngari-1.

Эксперимент Ngari-1 был предложен его командой в 2014-м и официально запущен в конце 2016 года.

«Основная цель эксперимента — построить высокогорный телескоп для обнаружения первичных гравитационных волн на высоте 5250 метров над уровнем моря в районе Нгари Тибетского автономного района, чтобы впервые провести высокочувствительные наземные наблюдения первичных гравитационных волн в северном небесном полушарии», — рассказал ученый.

За более чем восемь лет разработки и строительства пришлось преодолеть немало трудностей, включая недостаток кислорода на высокогорье, и в этом году установка и настройка телескопа были завершены. Запущено дистанционное управление телескопом и передача данных между Нгари и Пекином, подтверждены ключевые проектные показатели, такие как сквозная функциональность и угловое разрешение.

«Эксперимент по обнаружению первичных гравитационных волн включает в себя множество ключевых технологий, которые сыграли важную роль в научных исследованиях первичных гравитационных волн, разработке криогенных сверхпроводящих детекторов и анализе данных космического микроволнового фона в Китае», — пояснил руководитель эксперимента Ngari-1 Лю Цунчжань, также из IHEP.

Таким образом, теперь в мире работают три основных базы для экспериментов по обнаружению первичных гравитационных волн — две другие, американские, расположены на Южном полюсе и в пустыне Атакама в Чили. Китайский телескоп стал первым в Северном полушарии.