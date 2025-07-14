Расчеты ученых РФ помогут защитить железные дороги в Арктике от "ледяных линз"

ТАСС

Исследователи из МФТИ и Курчатовского института провели вибрационный анализ железнодорожных путей в условиях вечной мерзлоты, что позволило им уточнить природу так называемых ледяных линз, одного из самых опасных проявлений вечной мерзлоты.

Железные дороги в Арктике защитят от «ледяных линз»
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Результаты этих расчетов помогут сделать арктические железные дороги более безопасными, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"Проведенные учеными расчеты показали, что с одной стороны, ледяная линза создает опасный пик напряжений, который необходимо учитывать при проектировании. С другой, если конструкция способна пережить этот пик, то в дальнейшем наличие линзы может сыграть положительную роль, придавая дополнительную устойчивость железнодорожному пути", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа российских исследователей под руководством профессора МФТИ Алены Фаворской при изучении перспектив по сооружению транспортной инфраструктуры в российской Арктике. Одним из главных препятствий для ее сооружения является то, что при промерзании влажной почвы в ней образуются крупные ледяные включения, или так называемые ледяные линзы.

Эти линзы разрастаются и неравномерно приподнимают железнодорожную насыпь, что ведет к деформации рельсов и создают угрозу для безопасности движения. Предсказать, как поведет себя такая сложная система под нагрузкой от проходящего поезда, - одна из сложнейших задач инженерной геологии. Для ее решения российские исследователи применили созданную ранее им методику, которая опирается в своей работе на матрицы и химерные расчетные сетки.

"Мы использовали общую, фоновую сетку для грунта и балласта, а на нее "наложили" отдельную, высокоточную криволинейную сетку, которая идеально описывает геометрию ледяной линзы. Специальные алгоритмы затем "сшивают" эти сетки, обеспечивая корректный обмен информацией между ними", - пояснил инженер МФТИ Евгений Песня, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.

Проведенные подобным образом расчеты показали, что изначально ледяные линзы на 13% повышают давление на слой щебня, на котором лежат шпалы, однако при этом они могут работать и как рассеиватели, которые стабилизируют путь и предотвращают концентрацию напряжений. Этим можно пользоваться при сооружении железных дорог в российской Арктике или в высокогорных регионах, где царит вечная мерзлота, подытожили ученые.