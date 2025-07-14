В Госдуме ответили, есть ли предпосылки для блокировки Telegram и WhatsApp

Национальный многофункциональный сервис запускается не вместо, а в дополнение к существующим мессенджерам, поэтому предпосылок для блокировки Telegram и WhatsApp в России на сегодняшний день нет.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью "Дума ТВ".

"WhatsApp и Telegram действительно выполняют не все требования действующего законодательства, и к ним могут применяться санкции, штрафные в том числе. Но предпосылок для блокировки этих мессенджеров на сегодняшний день я не вижу", – сказал он.

Депутат подчеркнул, что национальный мессенджер запускается не вместо, а в дополнение к существующим, как национальная отечественная альтернатива.

"Мы посчитали, что граждане РФ вправе делать свой суверенный выбор - пользоваться иностранными сервисами или попробовать для себя новый многофункциональный отечественный, который будет снабжен теми дополнительными функциями, взаимосвязанными с государственными информационными системами, которые не смогут взаимодействовать с иностранными мессенджерами", – пояснил он.

Отвечая на вопрос, будет ли национальный мессенджер обязательным для использования в государственных органах, банках, образовательных учреждениях, Боярский напомнил о вступившем в силу в июне законе, который запрещает таким субъектам связываться с гражданами через иностранные платформы.