В Госдуме ответили, есть ли предпосылки для блокировки Telegram и WhatsApp

Боярский: предпосылок для блокировки Telegram и WhatsApp в РФ сегодня нет
Национальный многофункциональный сервис запускается не вместо, а в дополнение к существующим мессенджерам, поэтому предпосылок для блокировки Telegram и WhatsApp в России на сегодняшний день нет.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью "Дума ТВ".
"WhatsApp и Telegram действительно выполняют не все требования действующего законодательства, и к ним могут применяться санкции, штрафные в том числе. Но предпосылок для блокировки этих мессенджеров на сегодняшний день я не вижу", – сказал он.
Депутат подчеркнул, что национальный мессенджер запускается не вместо, а в дополнение к существующим, как национальная отечественная альтернатива.
"Мы посчитали, что граждане РФ вправе делать свой суверенный выбор - пользоваться иностранными сервисами или попробовать для себя новый многофункциональный отечественный, который будет снабжен теми дополнительными функциями, взаимосвязанными с государственными информационными системами, которые не смогут взаимодействовать с иностранными мессенджерами", – пояснил он.
Отвечая на вопрос, будет ли национальный мессенджер обязательным для использования в государственных органах, банках, образовательных учреждениях, Боярский напомнил о вступившем в силу в июне законе, который запрещает таким субъектам связываться с гражданами через иностранные платформы.
"Поэтому логичным итогом может стать их переход именно в отечественный", – уточнил он.