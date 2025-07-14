Страшилки про вирусы на iPhone добрались до рекламы на YouTube

Знаете эти жуткие всплывающие окна (попап, pop-up) из 2010-х? «Ваш iPhone заражён (310) вирусами! Нажмите здесь, чтобы всё исправить!» — с жутким качеством, левыми иконками и духом раннего интернета? Обычно такое встречается только на мутных сайтах и в баннерах, от которых хочется тут же убежать. Но теперь эта «реклама» засветилась прямо на YouTube.

О находке рассказала в соцсети LinkedIn Рене Бёртон, вице-президент по киберугрозам Infoblox. Она выложила скриншот объявления и справедливо удивилась, как это вообще прошло модерацию.

На этот раз это не всплывающее окно, а обычная видеореклама, но сделанная так, чтобы выглядела как системное уведомление iOS. Там говорится, что «ваш iPhone серьёзно повреждён (247) вирусами» и если не принять меры, вирус якобы «повредит сим-карту, данные, фото и контакты».

Конечно, всё это фейк, призванный заставить пользователя скачать приложение для «очистки», которое на деле ничем не поможет — кроме, возможно, слива ваших данных.

Подумаешь, старая схема? Но она до сих пор работает. И, как показывает практика, особенно часто в ловушку попадают пожилые. И вот вам факт от Google: самая быстрорастущая группа зрителей YouTube — пользователи 65+. Время просмотра у зрителей старше 55 удвоилось и растёт на 80% быстрее, чем в среднем по остальным возрастным группам.

При этом само приложение, которое рекламируется, выглядит не лучше самой рекламы: управляется недавно созданной компанией из Китая, у которой подозрительно расплывчатая политика конфиденциальности, похожая на текст, написанный ИИ. И да, это приложение уже в топ-50 в разделе «Продуктивность».

Важно помнить: тот факт, что приложение есть в App Store — не значит, что оно безопасно. Apple не может проверить, что на самом деле делает программа с вашими фото, контактами или доступом к системе. Поэтому будьте осторожны, особенно с софтом, который якобы «лечит» несуществующие проблемы.

Да, раньше мы смеялись над таким спамом. Но теперь он живёт на YouTube. И это уже совсем не смешно.