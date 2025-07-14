Какие данные нельзя хранить в смартфоне

Хранить в мобильных устройствах фотографии документов, логины и пароли от личных кабинетов и компрометирующие фотографии категорически не рекомендуется, напомнила юрист Алла Георгиева.

Конфиденциальные данные могут попасть в руки посторонним и стать орудием в руках мошенников. Это может произойти в случае утери телефона или при переходе по вредоносной ссылке, предупредила юрист.

«В телефоне нельзя хранить логины, пароли от различных ресурсов: электронной почты, соцсетей, онлайн-банка, "Госуслуг". Причем не только в заметках, но и в сообщениях. В случае взлома аферисты могут получить доступ к вашим соцсетям и запрашивать у друзей деньги либо оформить кредит или микрозайм, если речь идет об онлайн-банке или "Госуслугах"», — сказала она агентству «Прайм».

Опасно также хранить в галерее, переписке, электронной почте или облаке фотографии документов: ИНН, паспорта, СНИЛС, водительского удостоверения, банковских карт и так далее, перечислила Георгиева.

Юрист рекомендовала обязательно удалять данные после получения или отправки документов или другой персональной информации. Логины и пароли предпочтительно запоминать или записывать и хранить в надежном месте, добавила эксперт.