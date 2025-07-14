Из озера подняли древнеславянскую фигурку с человеческим лицом

Ученые представили редкий археологический артефакт, извлеченный из озера Ледница, — украшенную дубовую балку с вырезанным человеческим лицом. Этот идол раннесредневековой архитектуры был обнаружен в районе острова Ледницкий — одного из ключевых центров государства первых Пястов (первая польская династия).

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Как сообщает Polska Agencja Prasowa, на пресс-конференции 10 июля 2025 года в штаб-квартире Музея первых Пястов в Дзекановице археологи объявили, что древесина, из которой изготовлена балка, была срублена около 967 года (с допуском 7–8 лет). Датировка подтверждена методом дендрохронологического анализа — исследования годовых колец дерева.

Что было найдено?

Находка представляет собой дубовую балку длиной 1,34 метра и диаметром около 12 см. На ее поверхности четко виднеется изображение человеческого лица, выполненное в смешанной технике барельефа и объемной резьбы. Лицо выделено арочным венцом, придающим ему овальную форму размером около 13,5 × 10 см. Примечательно, что оно было направлено наружу — в сторону воды.

«Нас удивило лицо. Оно, скорее всего, связано с духовной символикой и мировоззрением жителей этого города», — сказал Конрад Левек из Центра подводной археологии.

Подобные изображения — редкость для славянского искусства X века. По словам исследователей, резное лицо могло символизировать духов или божества, которым поклонялись в то время. Возможно, артефакт связан с верой в обитателей водоемов — духов природы, охраняющих местность.

Деревянный элемент является частью так называемого крючка — это конструктивный элемент фортификационного вала, который удерживал его стены от расползания под давлением насыпанной земли. В Леднице такие крючки уже находили (всего четыре), но с изображением лица — впервые.

Остров Ледницкий — ключевая археологическая локация: здесь находились крепость, дворец князя и часовня с бассейнами для крещения. Именно отсюда началось распространение христианства на польских землях. Работы на дне озера ведутся с 1982 года и являются одними из самых продолжительных подводных археологических исследований в Польше.

Анджей Пидын, директор Центра подводной археологии Университета Николая Коперника в Торуни, отметил, что находка стала возможной благодаря необычно низкому уровню воды в озере летом четыре года назад. Это позволило исследователям заметить в прибрежной зоне деревянные элементы, частично скрытые илом.