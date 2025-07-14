Названы три признака заражения телефона вирусами

Распознать заражение мобильного телефона вредоносным ПО можно по трем признакам, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России ("Вестник Киберполиции").

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Первый признак - телефон начал вести себя странно. Например, он заметно медленнее работает, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь. Появляются непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было.

Второй признак - появилось что-то подозрительное в самом телефоне. Например, незнакомые приложения, которые вы не устанавливали, или уже знакомые приложения требуют странные разрешения (доступ к СМС, звонкам или местоположению для "Фотоальбома" или "Фонарика").

Третий признак - в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых вы не отправляли.

Порядок действий в случае обнаружения активности вирусов на телефоне следующий:

Отключить устройство от интернета - включить авиарежим. Это предотвратит передачу данных аферистам; Срочно позвонить в банк по официальному номеру поддержки, но ни в коем в случае не через приложение зараженного телефона. Сообщить о своих подозрениях и попросить заблокировать все карты, а также отменить неавторизованные операции; Проверить активные сессии в значимых приложениях через другой "чистый" телефон. Речь идет о портале госуслуг, аккаунтах в банке, соцсетях, почте и на маркетплейсах. Для этого найдите разделы вроде "Безопасность", "Ваши устройства", "Активные сессии". Завершите все подозрительные или неизвестные сессии и отзовите доступ для незнакомых устройств; Обратиться в отдел полиции по месту жительства вместе с зараженным телефоном и паспортом.

В будущем обязательно используйте антивирусы, а чтобы удалить вредоносное ПО с уже зараженного устройства, обратитесь к специалистам в сервисном центре.