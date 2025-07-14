Россиянам сообщили о повышении цен на наушники

В первом полугодии 2025 года средняя цена наушников на российском рынке достигла 2400 рублей, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо» («МВЭ»).

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Всего за этот период россияне приобрели 17 млн устройств на общую сумму 40,3 млрд рублей. Рост среднего чека аналитики связывают с повышенным спросом на более технологичные модели, включая полностью беспроводные решения и устройства с функцией активного шумоподавления.

В количественном выражении наибольшую долю рынка — около 30% — занимают наушники без определенного бренда, популярные благодаря своей доступной стоимости. Тем не менее, отмечается рост интереса к брендовым решениям. Среди них по числу проданных устройств лидирует JBL с долей 5%. За ним следуют Huawei (4%), Apple (3%) и Samsung (2%).

В денежном выражении расстановка сил выглядит иначе. Здесь безоговорочным лидером является Apple, на долю которого приходится 18% всей выручки в категории, что объясняется высоким средним чеком моделей AirPods. Второе место по выручке занимают небрендированные устройства (10%) за счет массовых объемов продаж. Далее в рейтинге расположились JBL (7%), а также Huawei и Samsung, на которые приходится по 6% от общей выручки.