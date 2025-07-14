Россиян предупредили о массовой угрозе кражи Telegram-аккаунтов

В первом полугодии 2025 года в рунете было выявлено около 20 000 ресурсов, нацеленных на кражу аккаунтов в Telegram. Всего за этот период специалисты обнаружили более 55 тысяч фишинговых доменов. Об этом говорится в исследовании компании Bi.Zone, копия которого имеется в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

По данным экспертов, злоумышленники активно используют схемы, связанные с праздниками и сезонностью. К таким уловкам относятся предложения о продаже ответов на экзамены, специальные распродажи, создание фейковых сервисов для просмотра популярных сериалов и мошенничество с летним транспортом. Кроме того, мошенники все чаще обращаются к пользователям непосредственно в Telegram с целью кражи аккаунта или проведения сделок с использованием фальшивой криптовалюты. Одна из распространенных схем — предложение жертве купить ее редкий цифровой подарок, за который расплачиваются поддельными токенами.

Для обмана потенциальных жертв мошенники часто маскируют фишинговые ресурсы под визуальный стиль известных и вызывающих доверие компаний, что создает для последних серьезные репутационные риски. Влияние на репутацию брендов также оказывает общая тональность информационного поля. В Bi.Zone отмечают, что в первой половине 2025 года было обнаружено более 3800 негативных сообщений, включая дезинформацию и фейковые новости в соцсетях, мессенджерах и СМИ.

Руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин подчеркнул, что управление репутацией выходит за рамки маркетинга и работы с отзывами. По его словам, организациям необходимо регулярно анализировать информационное поле на предмет нелегитимного использования их бренда. В качестве мер защиты он порекомендовал регистрировать торговые марки и доменные имена, а также внедрять современные средства для предотвращения фишинговых атак.