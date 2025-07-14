Galaxy Z Fold7 показал лучший результат автономности в серии

На прошлой неделе Samsung представила Galaxy Z Fold7. И хотя новинка получила топовый чип Snapdragon 8 Gen 3 (Elite) на пару со свежими дисплеями, батарея осталась прежней — 4400 мАч, как у Fold3.

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Однако в то же время, в реальных тестах, новинка показала лучшую автономность среди всех Fold-смартфонов. YouTube-блогер Ben из Lover Of Tech сравнил Fold7 с Fold6 и Fold5. В тесте каждый смартфон прошёл пять часов интенсивной нагрузки: запись 4K-видео, Instagram Live, TikTok, YouTube и стриминг музыки.

Fold7 проработал 5 часов 36 минут — на 21 минуту больше, чем Fold6, и почти на час дольше Fold5. Рост времени работы объясняется не увеличением аккумулятора, а улучшенной энергоэффективностью процессора и продуманным охлаждением корпуса. Fold7 греется меньше и тратит энергию разумнее.

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Тем не менее, без апгрейда батареи чудес ждать не стоит. Пользователи Fold4 и Fold5 ощутят прирост, но тем, кто уже владеет Fold6, апгрейд только ради автономности может показаться бессмысленным.