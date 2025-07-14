В Cеть утекли цены на линейку Google Pixel 10 в Европе

Ожидается, что Google представит серию Pixel 10 на мероприятии 20 августа. За месяц до анонса в сеть попали предполагаемые европейские цены на все модели, включая наушники Pixel Buds 2a.

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Судя по утечке, стоимость смартфонов останется такой же, как у серии Pixel 9. Вот основные цены:

Pixel 10: от €899 (128 ГБ), €999 (256 ГБ)

Pixel 10 Pro: от €1,099 (128 ГБ) до €1,589 (1 ТБ)

Pixel 10 Pro XL: от €1,299 (256 ГБ) до €1,689 (1 ТБ)

Pixel 10 Pro Fold: от €1,899 (256 ГБ) до €2,289 (1 ТБ)

В отличие от предыдущих моделей, Pixel 10 Pro и Fold получат версии с 1 ТБ памяти. Pixel 10 Pro XL теперь начинается с 256 ГБ, без базовой 128 ГБ.

Все модели будут работать на новом Tensor G5, созданном TSMC. Внешне устройства почти не изменятся, но обычный Pixel 10 теперь получит телеобъектив. Также сообщается, что все модели с телеобъективами будут поддерживать макросъёмку.

Новые наушники Pixel Buds 2a, согласно утечке, будут стоить €149.