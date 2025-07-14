В 2026 году смартфоны получат изогнутые батареи с емкостью более 7000 мАч

Смартфоны уже научились работать дольше благодаря кремний-углеродным аккумуляторам. Они вместительные, но не увеличивают толщину корпуса.

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Однако производители упёрлись в потолок — преодолеть отметку в 7000 мАч без роста габаритов стало невозможно. Теперь инженеры ищут новые пути.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компании начали экспериментировать с формой аккумуляторов. Один из вариантов — повторить подход Apple и использовать Г-образные батареи, как в iPhone. Такой дизайн позволяет разместить больше элементов внутри корпуса.

Кроме того, производители рассматривают переход на стальные корпуса батарей. Это не увеличит ёмкость напрямую, но поможет лучше рассеивать тепло. А значит — снизить риск перегрева и продлить срок службы устройства.

Ожидается, что первые смартфоны с новыми изогнутыми батареями появятся уже в 2026 году. Их ёмкость может превысить нынешние пределы, не жертвуя компактностью.