Базовый iPhone 17 получит пять цветов

Вслед за утечкой цветов для тонкой модели iPhone 17 Air, появились подробности и о стандартной версии iPhone 17. Хотя полных изображений смартфона пока нет, в сеть попали кольца для камеры.

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Судя по утечке, iPhone 17 выйдет в пяти цветах: синий, серебристый, чёрный, зелёный и фиолетовый. Сравнивая с текущим iPhone 16, который доступен в чёрном, белом, розовом, бирюзовом и ультрамариновом цветах, можно заметить, что количество вариантов остаётся тем же — пять, но цвета изменились.

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iPhone 17 станет самой доступной моделью в линейке, которую Apple представит в сентябре. Он получит менее мощный чип A19 (не Pro), всего 8 ГБ оперативной памяти (в то время как другие модели — 12 ГБ), но при этом будет иметь на одну камеру больше, чем iPhone 17 Air, а также более ёмкий аккумулятор.