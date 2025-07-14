Ученый заявил о потеплении лета в России в течение 50 лет

В течение 50 ближайших лет средняя летняя температура в России поднимется не менее чем на 2–3°C. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Он отметил, что сравнение тенденций, которые были в предыдущие несколько десятилетий, с прогнозами на следующие несколько десятков лет Главной геофизической обсерватории однозначно свидетельствует о том, что летом в ближайшие полвека станет теплее на 2–3°C.

Климатолог подчеркнул, что за последние 50 лет средняя температура в России увеличилась примерно на 2°C.

24 июня сообщалось, что из-за глобального потепления периоды сильной жары становятся все более частыми и опасными, особенно для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. По мнению экспертов, изменение климата будет и дальше усиливать подобные риски, поэтому адаптация к жаре становится жизненно важной задачей, требующей как индивидуальных усилий, так и системных решений на уровне государства и местных властей.