Обнаружена капсула времени, предупреждающая о гибели мира

Во время строительных работ в Нью-Йорке обнаружена загадочная металлическая капсула, напоминающая по форме регбийный мяч, сообщает ИА Кулик. Артефакт, найденный еще в 1955 году, но державшийся в секрете десятилетиями, содержит тревожное послание о будущем человечества.

© JuYochi/iStock.com

Внутри капсулы исследователи обнаружили прозрачную стеклоподобную структуру и текст, частично написанный на английском, частично — на неизвестном языке. После многолетних исследований ученым удалось расшифровать часть сообщения, предупреждающего о возможной гибели цивилизации в 2317 году из-за неконтролируемого технологического прогресса.

Находка разделила научное сообщество: одни считают ее посланием из будущего, другие — артефактом древней цивилизации.

Искусственный интеллект и ученые предсказали конец света: близится ли апокалипсис

Это не первый подобный случай — в 1996 году в Германии нашли металлический диск с непонятными символами, а в 2012 в Китае обнаружили "камень с микросхемой" возрастом 250 миллионов лет.