Стало известно, какой груз вывела на орбиту ракета Маска

Новый израильский спутник связи Dror-1 был успешно запущен с космодрома SpaceX во Флориде. Об этом сообщает корпорация Илона Маска.

В воскресенье утром спутник был выведен на орбиту на двухступенчатой ракете SpaceX Falcon 9. Ракета-носитель успешно вернулась на Землю, приземлившись в Атлантическом океане.

SpaceX назвала запуск «коммерческим GTO 1». Корпорация впервые использует термин GTO для названия миссии.

В космонавтике GTO обычно расшифровывается как геостационарная переходная орбита.

Спутник Dror-1 разработан компанией Israel Aerospace Industries (IAI). Он весит 4,5 тонны, имеет длину 17,8 метра и оснащен самыми большими передающими и приемными антеннами, когда-либо построенными в Израиле.

Это первая модель в новой линейке спутников, которые заменят старую серию Amos в течение следующих 15 лет.