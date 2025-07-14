У Мертвого моря нашли затерянный византийский город

В Иордании нашли один из давно потерянных священных городов
Археологи из Университета Мута заявили об обнаружении утраченного византийского города Тараис, упомянутого на знаменитой мозаичной карте Мадабы, но долгое время остававшегося неизвестным. Результаты раскопок описаны в статье в журнале Gephyra.
Открытие стало результатом трехлетнего проекта, начатого в 2021 году. Раскопки велись на юго-восточном побережье Мертвого моря в районе Айн-эль-Калаа неподалеку от деревни Эль-Ирак.
Ключевым ориентиром для исследователей послужила мозаичная карта VI века, сохранившаяся на полу церкви Святого Георгия в иорданской Мадабе. Эта карта считается старейшим географическим изображением Святой Земли и включает более 150 древних мест, среди которых значится и Тараис.
Команда под руководством профессора Мусаллама Р. Аль-Равахнеха использовала сочетание данных с карты, спутниковые снимки и наземную съемку. В результате были обнаружены остатки зданий, керамика, стеклянная посуда и каменные орудия. Особенно важным находками стали руины византийской церкви в форме базилики с фрагментами мозаичного пола и характерным архитектурным оформлением входа. По мнению археологов, такие элементы свидетельствуют о том, что Тараис играл не только религиозную, но и торговую роль в регионе.
Помимо церкви, в ходе раскопок обнаружены прессы для оливкового масла, виноградный пресс и мельница — все это указывало на развитую экономику города. Еще одним важным открытием стали многочисленные надгробия с надписями на греческом и латинском языках. Они содержали христианскую символику и традиционные формулы византийских захоронений, что говорит о существовании в Тараисе организованной христианской общины.
Как предполагают исследователи, город был заброшен в VII веке, вероятно, из-за природных катастроф, смены торговых маршрутов и политических изменений, связанных с переходом от византийского к исламскому правлению. Эти процессы затронули множество поселений в регионе.