Ученые: внеземные цивилизации уже обнаружили Землю

Внеземные цивилизации, расположенные в радиусе нескольких десятков световых лет, знают о существовании человечества, рассказал кандидат технических наук Рамиро Каисс Саиде из Университета Манчестера. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам ученого, инопланетяне в состоянии улавливать электромагнитное излучение, исходящее от Земли.

Для этого, уточнил астроном, им достаточно построить аппараты, сопоставимые по мощности с «Джодрелл Бэнк» (Jodrell Bank radio telescope), «Горизонт событий» (Event Horizon Telescope) или радиотелескоп «Грин-Бэнк» в Западной Вирджинии (Green Bank Telescope in West Virginia).

Неопознанный объект врезался в Сатурн

По его данным, с помощью таких устройств можно уловить земное электромагнитное излучения с расстояния 200 световых лет.

Саиде заметил, что излучение, заметное из других звездных систем, исходит от радарных установок аэропортов. Кроме того, сигналы передаются и от вышек сотовой связи.

Лучше всего внеземным радиоастрономам «слышно» нас с планет ближайших звезд. Это Проксима Центавра — до нее чуть больше 4 световых лет, звезда Барнарда, до которой 6 световых лет, и HD 95735 в 8 световых годах от Земли, пояснил исследователь.

Вместе с тем, уточнил эксперт, то, что жители других планет слышат Землю, не означает, что они предпримут против планеты какие-либо действия. Он добавил, что земляне распространяют радиоволны с 1895 года, но пока документальных свидетельств интереса инопланетян не выявлено.